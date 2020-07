Tauerntunnel wird nach LKW-Unfall für fünf Stunden gesperrt

Mitten in der Reisezeit muss am Samstag ab 22.00 Uhr der Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg für voraussichtlich fünf Stunden gesperrt werden. Grund dafür sind Berge- und Aufräumarbeiten nach einem schweren Lkw-Unfall. Pkw werden bereits an der Mautstelle St. Michael im Lungau über den Radstädter Tauern (B99) umgeleitet. Lkw und Pkw mit Anhänger müssen die Dauer der Sperre abwarten.