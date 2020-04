Ex-Staatschefs boykottieren Polens Präsidentenwahl

Mehrere frühere polnische Staats- und Regierungschefs wollen an der Präsidentenwahl am 10. Mai nicht teilnehmen und fordern auch die Bürger zum Boykott auf. Bei der Abstimmung, die die Regierungspartei PiS wegen der Coronakrise als reine Briefwahl abhalten will, handle es sich um eine "Pseudowahl", heißt es in einem gemeinsamen Schreiben, das der Ex-Ministerpräsident Leszek Miller veröffentlichte.