Atletico nach 3:2 gegen Barca im Supercup-Finale gegen Real

Atletico Madrid ist am Donnerstag ins Endspiel um den spanischen Fußball-Supercup eingezogen. Die Mannschaft von Coach Diego Simeone besiegte im Semifinale in King Abdullah Sports City (Saudi-Arabien) den FC Barcelona mit 3:2 und bekommt es nun am Sonntag mit Real Madrid zu tun. Der spanische Rekordmeister hatte bereits am Mittwoch Valencia 3:1 geschlagen.