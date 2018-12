Papst fordert gerechtere Ressourcenverteilung

Papst Franziskus hat eine gerechtere Verteilung der weltweiten Ressourcen gefordert. "Obwohl es auf der Erde Ressourcen für alle gibt, in hinreichender Quantität und Qualität, leiden viele Menschen Hunger und sind auf qualvolle Weise der Armut ausgeliefert", schrieb er laut Kathpress am Donnerstag in einer Botschaft für die UNO-Konferenz zum Thema "Wasser, Landwirtschaft und Ernährung" in Madrid.