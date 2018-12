Alexander Salazar Wegen Missbrauchsvorwürfen: Papst entlässt US-Bischof

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Papst Franziskus hat den Rücktritt des Weihbischofs von Los Angeles angenommen, dem Missbrauch eines Minderjährigen vorgeworfen wird © APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Papst Franziskus hat den Rücktritt des Weihbischofs von Los Angeles angenommen, dem Missbrauch eines Minderjährigen vorgeworfen wird. Die Vorwürfe gegen Alexander Salazar gehen auf die 1990er-Jahre zurück, wie das Erzbistum am Mittwoch erklärte. Damals sei Salazar noch Pfarrer gewesen. Salazar habe seit Aufkommen der Anschuldigungen jegliches Fehlverhalten bestritten.

Ein von der Erzdiözese eingerichtetes, unabhängiges Aufsichtsgremium habe die Anschuldigungen aber für glaubhaft befunden, hieß es in der Mitteilung. Nicht nur in den USA kämpft die katholische Kirche derzeit mit einem großen Missbrauchsskandal. Papst Franziskus hat deswegen für Februar einen Gipfel zum Thema im Vatikan einberufen. Erst Dienstag hatte der Vatikan die Bischofskonferenzen in der ganzen Welt aufgefordert, im Vorfeld Opfer in den jeweiligen Ländern zu treffen.