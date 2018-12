Neun Personen bei Brand über Balkon einer Pension gerettet

Über einen Balkon sind in der Nacht auf Sonntag neun Personen aus einer völlig verrauchten Pension in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) gerettet worden. In der Küche war ein Brand ausgebrochen, das Feuer schnitt der Besitzerin des Hauses sowie acht Gästen den Fluchtweg ab, berichtete die Polizei.