Zusammenstöße bei Protesten gegen Migrationspakt in Kanada

Bei Protesten gegen den UNO-Migrationspakt in Kanada ist es am Samstag zu Zusammenstößen gekommen. Rund 200 rechtsgerichtete Gegner des Abkommens, die vor dem Parlament in Ottawa protestierten, lieferten sich nach Polizeiangaben Auseinandersetzungen mit rund hundert Gegendemonstranten.