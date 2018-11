25-Jähriger Serieneinbrecher in Vorarlberg gefasst

Die Vorarlberger Polizei hat am Montag in Bregenz einen 25-jährigen Syrer festgenommen, der in der Zeit von 19. Oktober bis 4. November in 25 Wohnungen und Häuser in Bregenz, Dornbirn, Lauterach und Wolfurt eingebrochen haben soll. Dabei erbeutete er vor allem Schmuck und Bargeld. Ebenfalls festgenommen wurde seine 19-jährige Freundin. Sie wird der Hehlerei bezichtigt.