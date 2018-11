Kühe in Kärnten aus brennendem Stall gerettet

In einem Stall in der Gemeinde Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, entdeckte der 70-jährige Landwirt gegen 2.00 Uhr das Feuer - es gelang ihm, alle im Stall untergestellten Kühe ins Freie zu retten.