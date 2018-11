Mann nach Sprengstoffanschlag in US-Fußgängertunnel schuldig

Knapp ein Jahr nach einem Sprengstoffanschlag in einem Fußgängertunnel in Manhattan hat eine US-Jury den Attentäter schuldig gesprochen. Akayed Ullah wurde am Dienstag in New York in allen sechs Anklagepunkten schuldig gesprochen. Dem aus Bangladesch stammenden Einwanderer war unter anderem ein Bombenanschlag und die Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation zur Last gelegt worden.