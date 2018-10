Bildungsforscher Hopmann warnt vor geplanter Lehrplan-Reform

Stefan Hopmann, Bildungsforscher an der Universität Wien und seit über 30 Jahren Spezialist für Lehrpläne, warnt vor negativen Folgen der geplanten Reform der Lehrpläne an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen. In einem offenen Brief in der Wochenzeitung "Furche" appelliert er an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), sein Vorhaben zu überdenken.