17 Tonnen Buntmetall von Wiener Baustellen erbeutet

Ein 36-Jähriger ist am Montagabend in der Klosterneuburger Straße in der Brigittenau festgenommen worden, da ihm mehrere Einbruchsdiebstähle auf Baustellen in Wien angelastet werden. Der Tatverdächtige hatte rund 17 Tonnen Buntmetall im Wert von 50.000 Euro erbeutet, berichtete die Polizei. Drei Vergehen wurden ihm bisher nachgewiesen.