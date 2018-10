Kurz und Mikl-Leitner auf Werbetour für Familienbonus

Die ÖVP befindet sich weiter auf Werbetour für den von der türkis-blauen Regierung beschlossenen Familienbonus. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner informierten am Samstag in Wiener Neustadt über die Vorteile der Maßnahme, die ab Jänner in Kraft tritt.