Palästinenser bei Protesten im Gazastreifen getötet

Israelische Truppen haben am Sonntag einen Palästinenser bei Zusammenstößen an der Grenze zum Gazastreifen erschossen. Dem 21-Jährigen sei in den Kopf geschossen worden, erklärte das Gesundheitsministerium der palästinensischen Enklave. Entlang des Grenzstreifens hatten sich zuvor erneut Palästinenser zu Demonstrationen zusammengefunden.