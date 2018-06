Junger Kärntner starb an Überdosis Suchtgift

Ein 22 Jahre alter Kärntner ist am Sonntag an einer Überdosis Suchtgift gestorben. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, war der Mann in der Früh auf einer Straße in seiner Heimatgemeinde Griffen (Bezirk Völkermarkt) reglos in seinem Auto sitzend von Passanten aufgefunden worden. Sämtliche Versuche einer Reanimation blieben erfolglos.