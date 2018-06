Nach Schiffs-Havarie in Bayern: Verkehr auf Donau gesperrt

Der Schiffsverkehr auf der Donau wird wegen zweier in Bayern auf Grund gelaufener Schiffe vorerst gesperrt bleiben. Frühestens am Mittwoch werde der Bereich zwischen Passau und Deggendorf wieder freigegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein mit gut tausend Tonnen Weizen beladenes Güterschiff aus der Slowakei war am Freitag bei Pfelling festgefahren.