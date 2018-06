Barbara Teiber zur neuen GPA-Vorsitzenden gewählt

Facebook

Teibers wichtigster Schwerpunkt ist das Thema Arbeitszeit: "Nicht die Verlängerung der Arbeitszeit, sondern ihre sukzessive Verkürzung steht auf dem Programm", betonte sie laut Aussendung. Die Ausdehnung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit ohne Gegenleistung für Arbeitnehmer sei "kein Zukunftsprogramm, sondern ein Rückfall in vergangene Zeiten". Seit Montag ist die Hotline zum 12-Stunden-Arbeitstag unter 0800 22 12 00 60 erreichbar.

Personelle Veränderungen gab es auch in der Bundesgeschäftsführung der GPA-djp. Karl Dürtscher wurde - in Nachfolge der in die Pension verabschiedeten Dwora Stein - zum neuen Bundesgeschäftsführer bestellt. Seine bisherige Funktion als stv. Bundesgeschäftsführer übt künftig Agnes Streissler-Führer aus. Neu in die Bundesgeschäftsführung aufgenommen wurde der 46-jährige Ökonom David Mum.