Gesunkene Fähre in Indonesien entdeckt - Rund 200 Vermisste

Nach dem Fährunglück in Indonesien mit offiziell vier Toten und rund 200 Vermissten haben Rettungstrupps möglicherweise das Wrack des gesunkenen Holzbootes gefunden. In ca. 490 Metern Tiefe sei ein Objekt in Form eines Schiffes lokalisiert worden, berichteten indonesische Medien unter Berufung auf den Katastrophenschutz am Montag. Ob es sich dabei um die Fähre handelt, müsse noch überprüft werden.