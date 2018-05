Zusammenstöße am Rande von Pariser Protestdemo gegen Macron

Am Rande einer Demonstration gegen die Politik der französischen Regierung ist es in Paris zu Zusammenstößen zwischen Vermummten und der Polizei gekommen. Nach Behördenangaben flogen aus einer Gruppe von 200 Gewaltbereiten am Dienstag Wurfgeschoße auf Polizisten. Einsatzkräfte hätten 19 Menschen wegen Beteiligung an einer gewalttätigen Gruppierung und Sachbeschädigung festgenommen.