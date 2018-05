Erneut Demonstrationen gegen Reformkurs in Frankreich

In Paris und anderen französischen Städten sind am Samstag erneut Demonstrationen gegen den Reformkurs von Präsident Emmanuel Macron angekündigt (ab 11.00 Uhr). Dazu aufgerufen haben mehr als 60 Gruppen, darunter Parteien aus dem linken Lager, Gewerkschaften sowie das globalisierungskritische Netzwerk Attac. Die größte Kundgebung wird in der französischen Hauptstadt erwartet.