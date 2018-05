Kurz weist Vorwürfe der Slowakei zu Familienbeihilfe zurück

Facebook

Seine Regierung zweifle daran, dass die Maßnahme EU-rechtskonform sei, ergänzte der Sozialdemokrat Pellegrini. Der slowakische Premier betonte außerdem, dass jemand, der die gleichen Steuern und Ablagen leiste den Anspruch auf die gleichen Leistungen haben sollte. Er respektiere aber die Haltung Österreichs und erklärte, dass es in der Slowakei auch Falschinformationen über die Familienbeihilfe gebe.

Kurz betonte, dass Slowaken, die in Österreich arbeiten und deren Kinder in Österreich leben, "die selbe Familienbeihilfe wie jeder Österreicher bekommen". Wenn die Kinder allerdings in der Slowakei sind, solle die österreichische Familienbeihilfe an das ortsübliche Preisniveau angepasst werden. Die Höhe der Leistung sei "noch immer höher, als wenn ein Slowake in der Slowakei arbeitet und Kinder in der Slowakei hat", sagte er. "Wir schaffen also ein System, das gerechter ist", betonte der ÖVP-Chef.

Er sei auch dagegen, "eine weitere künstliche Verzerrung des Arbeitsmarkts" zu schaffen, "weil es jetzt schon attraktiv genug ist für Menschen aus unseren östlichen Nachbarländern nach Österreich zu kommen, um in Österreich zu arbeiten".

Unterschiedliche Meinungen äußerten die beiden Regierungschefs nicht nur in Sachen Familienbeihilfe. "Wir haben auch über Atomkraft gesprochen" und Österreich hat "große Sorge, wenn es um den Ausbau der Atomkraft geht", sagte Kurz. Pellegrini dagegen wollte Kurz, aber auch den Österreichern versichern, dass die Slowakei bei allen vorhandenen und geplanten Reaktorblöcken auf das höchste Sicherheitsniveau achte. Das sei auch im Interesse der Slowaken.

Kurz und Pellegrini sprachen darüber hinaus über den EU-Ratsvorsitz Österreichs ab Juli sowie den Vorsitz der Slowakei in der Visegrad-Gruppe, der ebenfalls am 1. Juli beginnt. "Zentrales Anliegen" Österreichs sei, "die Spannungen innerhalb der Europäischen Union abzubauen", sagte Kurz. "Und gerade in der Flüchtlingsfrage sind ja starke Spannungen zwischen der Visegrad-Gruppe und Deutschland entstanden." Österreich, das hier eine "restriktive Politik" betreibe, die von den Visegrad-Staaten "respektiert" werde, und gleichzeitig die zweitmeisten Flüchtlinge nach Schweden aufgenommen habe, sei in einer "glaubwürdigen Position".

Pellegrini sagte zu, dass die Slowakei ein "guter Partner" der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft werde. Sein Land wolle zu den Visegrad-Ländern "Brücken bauen", um in komplizierten Fragen zu einem Konsens zu gelangen. In Bezug auf den EU-Finanzrahmen für die Periode 2021 bis 2027 betonte Pellegrini, dass er Österreich wünsche, die Verhandlungen während des EU-Vorsitzes abschließen zu können. Er meinte, alle Länder sollten in dieser Frage "offen" sein. Jenen Ländern, die aus dem EU-Budget künftig weniger Mittel bekommen, sollte mehr Flexibilität zugesprochen werden, wie sie das Geld verwenden können.

Kurz und Pellegrini vereinbarten, dass der Bundeskanzler "möglichst bald in die Slowakei reisen" werde. Pellegrini, der Kurz in fast perfektem Deutsch begrüßte, betonte, er freue sich, dass der Bundeskanzler die Einladung in die Slowakei angenommen habe. Österreich sei der wichtigste Handelspartner und engste Nachbar der Slowakei, die ebenfalls der Eurozone angehöre. Kurz verwies darauf, dass Österreich der zweitgrößte Investor in der Slowakei sei, mit rund 2.000 Niederlassungen österreichischer Firmen.

Die beiden Regierungschefs sprachen aber auch über die innenpolitische Lage in der Slowakei. "Ich halte es für gut, dass die Aufklärung des Mordes an dem Journalisten Kuciak nicht nur betrieben, sondern in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden vorangetrieben wird", sagte Kurz. Angesprochen auf die innenpolitische Situation in seinem Land und die Proteste, die nach dem Mord an Jan Kuciak und auch nach dem Wechsel an der Regierungsspitze nicht verstummt sind, sagte Pellegrini, er schließe Neuwahlen vor dem regulären Termin 2020 aus. "Die politische Lage ist stabil", ebenso die wirtschaftliche: die Arbeitslosigkeit sei auf dem niedrigsten Niveau, betonte der slowakische Premier.