Humanitäre Katastrophe in Gaza: Treibstoffreserven für Krankenhäuser bald leer

Während Hunderttausende Palästinenser im Süden des Gazastreifens Schutz vor der erwarteten israelischen Bodenoffensive suchen, bombardiert Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben weiter Hamas-Ziele. Die Treibstoffreserven aller Krankenhäuser im Gazastreifen dürften nur noch für etwa 24 Stunden reichen.

Heutige Empfehlungen

Start am Mittwoch: Wie der Prozess gegen Ex-Kanzler Kurz ablaufen wird

Der Große Schwurgerichtssaal ist ausreserviert, das Interesse am Prozess gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist groß. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Anklage, Prozessablauf und Aussicht. (Kleine Zeitung PLUS)

Wollte sich Trump eine Glock kaufen? Bernie Sanders sieht Gefahr für Bürgerkrieg

Ein Video von Donald Trump in einem Waffengeschäft alarmiert den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders. Laut ihm war die Aktion ein eindeutiges Signal an seine Mitstreiter.

Mehr Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

"Eine starke Familie": Schauspielerin Suzanne Somers ist tot

Wenige Tage vor ihrem 77. Geburtstag erlag die Schauspielerin, Unternehmerin und Autorin ihrem Krebsleiden.

Suzanne Sommers wurde in Europa vor allem durch ihre Rolle in "Eine starke Familie" bekannt. © (c) imago images/Mary Evans

Wahlen in Polen: Tusk hat wohl gegen Intimfeind Kaczynski gewonnen

Donald Tusk war als Vorsitzender der oppositionellen Bürgerplattform (PO) der Hauptgegner der rechtsnationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die er ersten Prognosen zufolge nun nach acht Jahren von der Spitze verdrängen kann.

Austrian-Winterflugplan: Diese Destinationen werden im Winter ab Wien angeflogen

Austrian Airlines hat drei Destinationen vorgestellt, die im heurigen Winterflugplan ab Wien eine direkt angeflogen werden. Ob warm oder kalt - beides wird geboten.

Das sind Österreichs Trümpfe für eine erfolgreiche EM-Qualifikation

Mit einem heutigen Sieg (18 Uhr) in Baku gegen Aserbaidschan ist Österreich der Platz bei der EM-Endrunde in Deutschland nicht mehr zu nehmen. Unter Berücksichtigung des Belgien-Spiels spricht sehr viel dafür, dass dieses Vorhaben gelingt. (Kleine Zeitung PLUS)

100 Jahre Walt Disney: Kraft und Fluch der Maus

Am 16. Oktober 1923 legten die Brüder Walt und Roy Disney den Grundstein für ihr Unterhaltungsimperium. 100 Jahre später strauchelt der Konzern. Die Marke ist angeschlagen, die Verluste am Streaming-Sektor sind enorm. (Kleine Zeitung PLUS)

Mann in USA tötete Sechsjährigen wegen Hass auf Muslime

Die Tat soll der Polizei zufolge eine Reaktion auf den Krieg zwischen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und Israel gewesen sein.

Woche der Wahrheit: Was das KV-Gerangel heuer so schwierig macht

Woche der Wahrheit: Gibt’s am Freitag keinen Metaller-KV-Abschluss, will die Gewerkschaft den Druck massiv erhöhen. Die Verhandler trennen Welten.

Meine Empfehlung: Wie man von der Handysignatur zur neuen ID Austria kommt

Ab 5. Dezember löst die sogenannte ID Austria die Handysignatur ab. Wie man umsteigen kann und was einem das überhaupt bringt.

Mit der ID Austria soll man sich Behördenwege sparen ©

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende!

Verwaltung von Push-Mitteilungen