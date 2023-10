Der kürzestmögliche Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland blieb dem österreichischen Fußball-Nationalteam versagt, jetzt muss das Team von Ralf Rangnick einen fast 3000 Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen, nämlich über Baku. Gegen Aserbaidschan soll das gegen Belgien am Ende knapp Versäumte heute (18.00 Uhr, live in ORF 1) nachgeholt werden. Mit einem Sieg wäre der Fall erledigt und die Österreicher könnten sich schon auf die Gruppen-Auslosung am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie freuen.