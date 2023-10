Lange hat sich der Sommer gesträubt, aber nun hat ihn der Herbst wohl endgültig abgelöst. Und damit beginnt die Saison, in der sich Sonnenhungrige in wärmere Gefilde aufmachen. Dem trägt auch der Winterflugplan von Austrian Airlines Rechnung, die nun zweimal pro Woche (dienstags und samstags) ab Wien direkt in die andalusische Hauptstadt Sevilla unweit der Küste aufbricht.

Ein Kontrastprogramm bieten zwei weitere Destinationen im Winterflugplan: Ab Dezember fliegt Austrian Airlines einmal die Woche zum Sitz des Weihnachtsmannes, in die finnische Stadt Rovaniemi. Im Charterprogramm findet sich auch in die für Wintersport bekannte Kleinstadt Kittilä, ebenfalls in Lappland.

Weitere neue Ziele

Auch Ryanair hat ab Wien neue Destinationen im Programm: das italienische Treviso und Warschau (Flughafen Chopin). Erhöht werden die Frequenzen auf weiteren 20 Strecken, darunter beliebte Wintersonnen- und Städtereiseziele wie Agadir, Athen, London, Malta und Mailand.