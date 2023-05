Mahlzeit!

Erneut erschüttert eine brutale Bluttat Serbien. Nach dem Massaker an einer Belgrader Schule am Mittwoch schoss Donnerstagabend ein Mann mit einem Schnellfeuergewehr auf eine Menschengruppe im Dorf Dubona, 50 Kilometer südöstlich von Belgrad. Acht Menschen wurden getötet. 13 weitere Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Schütze floh anschließend vom Tatort, konnte aber später festgenommen werden.

Besonders erschreckend: Nach dem Schulmassaker am Mittwoch tauchten verstörende Videos in Sozialen Netzwerken auf.

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat den Abzug seiner Kämpfer aus der heftig umkämpften Stadt angekündigt.

Nach dem Gewinn der Fußball-Meisterschaft eskalierte die Situation in Napoli. Ein Fan ist gestorben.

Jahrelang war die Wienerin ein Fixpunkt am österreichischen Society-Parkett, nun ist die 79-Jährige laut ihrem Ehemann ein Pflegefall.