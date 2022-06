Zutaten

1 Bio-Hühnerei

Brot

geräucherter Frischkäse

Mangold

2 Stk. Dotter

geklärte Butter

Gölles Zitronenwürze

Wildkräuter

Hühnerei

Das Hühnerei in leicht wallendem Wasser drei Minuten pochieren. Das Brot in 1,5 cm Scheibe schneiden und toasten.

Hollandaise

Die Dotter im Wasserbad mit einem Spritzer Gölles Zitronenwürze schaumig schlagen und in einem feinen Strahl die geklärte Butter einarbeiten bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Anrichten

Den Frischkäse auf das noch warme Brot streichen, das pochierte Ei in die Mitte setzen und mit etwas Meersalz würzen. Den Mangold in letzter Minute kurz in etwas Butter in der Pfanne zusammenfallen lassen und um das Ei herum anrichten. Eine kleine Hand voll Wildkräuter mit etwas Olivenöl marinieren und direkt auf das Ei setzten.

Zum Schluss die Hollandaise großzügig über das gesamte Brot verteilen.