Der Akku eines Elektro-Mopeds dürfte Auslöser eines Carportbrandes in Kalsdorf am Donnerstagabend gewesen sein. Gegen 21.30 Uhr hatten Nachbarn in der Wohnhausanlage die starke Rauchentwicklung im Bereich der Carports bemerkt. Sie versuchten mittels Feuerlöscher, gegen die Flammen anzukämpfen, scheiterten aber. Als die Feuerwehr Kalsdorf (mit insgesamt 20 Kräften und vier Fahrzeugen) eintraf, stand ein Teil des Autounterstandes eines 61-jährigen Bewohners bereits in Vollbrand.