Weitere Informationen rund um die neue Fördermöglichkeit erfahren Sie hier.

In Russland herrscht das große Schweigen

Proteste wurden niedergeschlagen, die Opposition ausgeschaltet. Die Botschaft der Propaganda lautet: „Haltet still!“ Zur Reportage.

Wie Sie auch im Alter einen Kredit erhalten

Ab 1. Mai sollen auch ältere Menschen Kredite bekommen, wenn sie die notwendigen Sicherheiten aufweisen können. Rein aus fortgeschrittenem Alter sollen dann keine Kredite mehr verwehrt werden. Die wichtigsten Antworten finden Sie hier.

Neugeborenes tot aufgefunden: Mutter unter Tatverdacht

Tragischer Vorfall in der Obersteiermark: Laut Polizei soll Mutter (27) ihren Sohn nach der Hausgeburt getötet haben. Zur Meldung.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

USA von ungewöhnlich heftigen Winterstürmen getroffen

Ungewöhnlich heftige Winterstürme sind am Mittwoch über Teile der USA gezogen und haben an vielen Orten das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen gebracht. Zur Meldung.

Stromtarife: Gericht kippt Verbund-Preiserhöhung vom Mai

Paukenschlag am Handelsgericht Wien: Verbund-Strompreiserhöhung vom Mai 2022 unzulässig. Klausel zur Anpassung des Strom-Arbeitspreises "überraschend und nachteilig". VKI fordert nun Rückerstattung im Ausmaß des entsprechenden Erhöhungsbetrags. Urteil nicht rechtskräftig. Lesen Sie mehr.

Anna Gasser: "Ich war richtig getrieben, wollte es unbedingt"

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser (31) greift am Sonntag bei der Snowboard-Weltmeisterschaft in Georgien ins Geschehen ein. Die Millstätterin gibt im Vorfeld ganz persönliche Einblicke. (Kleine Zeitug PLUS)

Paris Hilton verrät endlich den Namen ihres Sohnes

Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum sind kürzlich Eltern eines Sohnes geworden. Nach dem Geschlecht verraten die beiden nun ein weiteres Detail.

Meine Empfehlung: Was Gärtner im Februar wissen müssen

Derzeit genießen Zimmerpflanzen unser Hauptaugenmerk – aber auch im Garten und auf der Terrasse gibt es schon einiges zu tun. Biogärtner Karl Ploberger verrät uns wieder seine besten Tipps und Tricks.

