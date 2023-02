Mahlzeit! In der Nacht auf Montag ging mit dem 57. Super Bowl in den USA das größte Sport-Event des Landes über die Bühne. Das Team der Kansas City Chiefs rund um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann nach hartem Kampf gegen die Philadelphia Eagles in Glendale im US-Bundesstaat Arizona eine dramatische und hochklassige Partie mit dem Ergebnis 38:35.

Die Kansas City Chiefs holten den Titel im 57. Super Bowl, Head Coach Andy Reid bekam die obligatorische "Gatoradedusche" © APA

In der Halftime Show sorgte Rihanna für Furore, die Sängerin gab nach sechs Jahren Pause ihr erstes Konzert - mit Babybauch. Welche Promis sonst noch dabei waren, sehen Sie hier!

Heutige Empfehlungen:

Bundesheer-Soldaten beenden heute Einsatz im Erdbebengebiet

Die Heimreise war ursprünglich am Donnerstag geplant. Das Lager wird aber bereits heute geräumt, bis Mittag stand das AFDRU-Element noch für Suchaufträge zur Verfügung. Neun Menschen wurden lebend aus den Trümmern gerettet.

Grazer Bürgermeisterin Kahr auf Spuren von Wagenknecht und Schwarzer

In einem Interview spricht sich Elke Kahr klar gegen Putins Angriffskrieg aus, kritisiert aber auch die Nato und ihre "Oberherrschaft" über die Welt. Ähnlich wie Wagenknecht und Schwarzer spricht sie sich für Verhandlungen aus. (Kleine Zeitung PLUS)

"Letzte Generation" startet wieder Verkehrsstörwelle in Wien

Die Aktionen, bei denen vor allem Fahrbahnen durch Festkleben der Protestierenden blockiert werden, sind dieses Mal über zwei Wochen hinweg geplant.

Bitcoin: Was hinter der aktuellen Aufholjagd steckt

Innerhalb von einem Monat ist der Kurs von Bitcoin um mehr als 20 Prozent gestiegen. Gleich mehrere Ereignisse sorgen für Aufruhr in der Branche. Doch der Blick auf die Kurse zeigt, es gibt nur einen bestimmenden Faktor: Die Fed.(Kleine Zeitung PLUS)

Weitere aktuelle Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

18-Jähriger soll 19-Jährige nach einer Nacht im Casino erschlagen haben

Schreckliche Bluttat am Sonntag in Oberösterreich: Ein Autofahrer fand auf einem Forstweg eine Frauenleiche. Der Bruder des mutmaßlichen Täters (18) meldete sich bei der Polizei. Der Tat soll ein Streit vorangegangen sein. Hier lesen Sie mehr!

Der Tatort auf einem Forstweg in Bad Leonfelden © APA

Hoffnung auf Lockerung der strengen Vergabe von Wohnkrediten

Bei den strengen Kreditregeln, die seit August 2022 gelten und viele potenzielle Wohnungskäufer vor unüberwindbare Hürden stellt, könnte es am heutigen Montag zu Weichenstellungen in Richtung Lockerung ab April kommen.

Im Wirecard-Prozess hat erstmals Ex-Vorstandschef Braun das Wort

Der österreichische Manager hat eine zwei- bis dreistündige Erklärung angekündigt. Anschließend wollen ihn die Richter vernehmen. Braun steht in dem Großprozess zusammen mit zwei anderen ehemaligen Wirecard-Führungskräften seit Dezember vor Gericht.

Popstar Harry Styles großer Gewinner bei den Brit Awards

Pop-Superstar Harry Styles ("As It Was") war mit vier Auszeichnungen der große Abräumer der diesjährigen Brit Awards, die am Samstag in London über die Bühne gingen.

Leseempfehlung: Gibt es jetzt Blumen, die man mit gutem Öko-Gewissen kaufen kann?

Blumensträuße strotzen gerade im Winter vor Pestiziden - und nachhaltig produzierte Schnittblumen sind eine Seltenheit. Was man über den Schnittblumenkauf (nicht nur zum morgigen Valentinstag) wissen sollte. Hier geht's zum Artikel unserer Ombudsfrau.

