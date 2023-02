Ein schwerer Verkehrsunfall legte Montagmorgen die Pyhrnautobahn (A 9) im Liesingtal lahm. Gegen 6.55 Uhr wurden die Feuerwehren Mautern und Kalwang alarmiert, nachdem es kurz vor Mautern in Fahrtrichtung Graz zu einem schweren Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Klein-Lkw gekommen war. Das Schwerfahrzeug war in das Heck des am Pannenstreifen stehenden Kleinlasters gekracht.