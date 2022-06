Maultaschenteig

300 g Mehl

100 g Butter

100 g Sauerrahm

1 KL Essig

Salz

Alle Zutaten zu einem Teig kneten und rasten lassen.

Fülle

200 g Heumilch-Frischkäse

1 gekochte mehlige Kartoffel

Knoblauch

Kerbel

Salbei

Minze

Petersilie

Essig

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Alle Zutaten zu einer homogenen Masse vermengen.

Maultaschen

Maultaschenteig

Fülle

Olivenöl

Butter

Paradeiser

Pesto nach Wahl

Den Teig ca. 3 mm dick ausrollen. Etwa 7 cm rund ausstechen. Mit Wasser bestreichen. Die Fülle mittig platzieren, zusammenklappen und gut verschließen. In leicht gesalzenem Wasser kochen. Herausnehmen und in Olivenöl und Butter in einer Pfanne beidseitig goldbraun braten. Mit Butter, Paradeiser und Pesto eine sämige Sauce herstellen und die Tascherl darin schwenken.

Selleriepüree

400 g geschälter und gewürfelter Knollensellerie

Obers

Butter

In leichtem Salzwasser ganz weich kochen. Abseihen, mit kalter Butter und wenig Obers fein mixe. Etwas salzen.

Erdäpfelstroh

Erdäpfel schälen und in Blockform schneiden. Diese Blöcke in möglichst dünne und lange Streifen schneiden. Streifen ausdrücken. Öl in einem hohen Topf erhitzen und die Streifen darin goldbraun backen.

Garnitur