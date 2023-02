Einen schrecklichen Fund machte am Sonntag kurz nach 8 Uhr ein Autofahrer, der mit seinen Kindern in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich unterwegs war. In der Nähe eines Skigebiets fand er auf einem Forstweg die nur leicht bekleidete Leiche einer Frau. Es handelt sich um eine 19-Jährige aus Steyr. Offenbar wurde sie mit einer Schneestange erschlagen.

Aufgrund der Art und Weise, wie die Frau aufgefunden wurde, ging die Polizei von Anfang an von einem Gewaltverbrechen aus. Schon am Nachmittag wurde dann ein Tatverdächtiger (18) aus dem Bezirk Perg festgenommen. Sein Bruder hatte die Polizei verständigt, nachdem dieser ihm die Bluttat gestanden hatte. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an und nahm den Tatverdächtigen fest.

Streit nach Besuch im Casino

Laut den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) sollen er und die 19-Jährige die Nacht in einem tschechischen Casino verbracht haben. Auf der Rückfahrt soll es dann zu einem Streit gekommen sein: Den OÖN zufolge wollte der Mann zurück ins Casino, um sein verspieltes Geld zurückzugewinnen; die Frau aber wollte nicht. Unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol soll er die 19-Jährige dann erschlagen und auf der Straße zurückgelassen haben, berichten die OÖN. Die Ermittler fanden auch Blutspuren im Auto des Verdächtigen. Laut Polizei dürften sich die beiden zwar gut gekannt haben, aber kein Liebespaar gewesen sein.

Es handelt sich um den bereits fünften Frauenmord des Jahres. Im Jänner wurde eine Frau von einem Obdachlosen in ihrer Wohnung in Wien umgebracht. Im Bezirk Baden wurde im Jänner eine 57-Jährige von ihrem Bruder mit einem Messer getötet. In Mürzzuschlag wurde im Februar eine Frau getötet; dringend tatverdächtig ist ihr ehemaliger Lebensgefährte, er bestreitet die Tat. Erst kürzlich erfror im Bezirk Völkermarkt in Kärnten eine Frau vor einer Leichenhalle. Es werden Mordermittlungen geführt.