Mahlzeit! Nun ist es fix: Ab dem morgigen Freitag werden alle 3-G-Regelungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufgehoben. Das bedeutet, Mitarbeiter sowie Besucher benötigen ab morgen keinen 3-G-Nachweis mehr. Dies verkündete das Gesundheitsministerium am heutigen Vormittag. Die Maskenpflicht bleibe aber nach wie vor bestehen. Gültig ist die Novelle vorerst bis 28. Februar 2023. Hier lesen Sie alles darüber.

EU-Korruptionsskandal: Lebensgefährte von Ex-EP-Vize gesteht

Der Italiener Francesco Giorgi hat vor den Ermittlern zugegeben, Schwarzgelder angenommen zu haben. Marokko soll über seinen externen Informationsdienst Dged in die mutmaßliche Bestechungsaffäre verwickelt sein. Zum Artikel.

© APA/AFP/EUROPEAN PARLIAMENT/ERIC VIDAL

Heutige Leseempfehlungen:

Wem kann man noch trauen? Was hinter den vielen Gütesiegeln steckt

Die jüngsten Enthüllungen um Tierquälerei in AMA-Gütesiegelbetrieben heizen die Debatte um Gütesiegel wieder an. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Österreichs Rauchverbot soll 2023 ausgeweitet werden

Das Rauchverbot in Österreich soll auf "zusätzliche öffentliche Orte im Freien" ausgeweitet werden. Darunter sollen etwa Kinderspielplätze oder das eigene Auto, wenn Kinder im Fahrzeug sind, fallen. Zum Artikel.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

WM-Tagebuch: Lionel Messi hat es geschafft, aus Fußball Kunst zu machen

Frankreich ist nach dem Sieg gegen Marokko Titelaspirant Nummer eins. Und doch erkannte Johnny Ertl einen Fehler in der Taktik der Marokkaner - und er huldigt textlich Lionel Messi. Zum WM-Tagebuch.

Wegen hoher Energiekosten wird Gemüse knapp und teurer

Aufgrund der hohen Kosten für Strom, Gas und Öl kann nicht wie sonst das ganze Jahr in Kärntner Glashäusern Gemüse produziert werden. Das heißt, dass es weniger Gemüse zu höherem Preis gibt. Auch in der Steiermark soll das Gemüse knapp und teurer werden. (Kleine Zeitung PLUS)

Warum findet man bei euch immer wieder Rechtschreibfehler? Die Redaktion antwortet

Keine Frage ist zu unbequem und schon gar nicht zu kritisch. In unserem neuen Format "Blick in den Newsroom" liefert die Kleine Zeitung exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Henry Cavill wird nicht mehr als "Man of Steel" zurückkehren

Nachdem der Schauspieler noch im Oktober seine Rückkehr als Superheld angekündigt hat, folgt nun das Aus. Lesen Sie mehr.

© AP (Clay Enos)

Standorttreu und auf dem Land zufrieden: So leben die Österreicher

Der aktuelle "European Housing Trend Report" des Immobilienmaklers Remax hat unter die Lupe genommen, wer rund um die Welt wie lebt. Dazu wurden Menschen in 20 Ländern zum Thema Wohnen, Mobilität, Umweltschutz und Wirtschaft befragt. Zum Artikel.

Podcast: "Er lag im Koma und so konnte ich bei ihm sein"

Als vor zwei Jahren Sonja Amanns Mann wegen einer schweren Covid-Erkrankung ins Koma fiel und verstarb, hatte sie eine Idee. Im "Ist das gesund?"-Podcast erzählt sie von "Bonding Moments" und warum sie mit "Together Audio" auch anderen Angehörigen aus der Ohnmacht helfen möchte.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

