Am Donnerstagvormittag präsentierten Bundeskanzler Karl Nehammer, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Finanzminister Magnus Brunner das neue Landesverteidigungsbudget für 2023. Insgesamt bekommt das Heer 680 Millionen Euro mehr als bisher. Bis 2027 soll das Verteidigungsbudget auf 1,5 Prozent des BIP steigen, in den kommenden vier Jahren sollen somit 16 Milliarden Euro in die Landesverteidigung fließen. Alle Informationen rund um das neue Budget lesen Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Dominik Wlazny verrät sein größtes Laster und wie er seine Mitbewerber sieht

Der Mediziner Dominik Wlazny will Bundespräsident werden. Im Emoji-Interview erklärt er - ganz ohne Worte -, was er am Wahlkampf gar nicht mag, wofür er gern Geld ausgibt und was ihn zur Weißglut bringt. Hier geht es zum Interview.

Haushaltsenergie kostet um 40 Prozent mehr als vor einem Jahr

Diesel, Benzin, Öl, Gas oder Pellets: Überall legten die Preise im August verglichen mit dem Vorjahr deutlich zu. Im Monatsvergleich aber gibt es erstmals seit Mai einen Preisrückgang.

Schussattentat in Kindergarten: Laut Polizei 34 Tote

Bei einem Schussattentat in einem Tagesheim für Kinder in Thailand sind laut Polizeiangaben 34 Personen, Kinder und Erwachsene, getötet worden. Bei dem Schützen soll es sich um einen Ex-Polizisten handeln. Der Täter flüchtete nach dem Blutbad in der Stadt Nong Bua Lamphu in der Nord-Ost-Region des Landes.

Heute wird der Literaturnobelpreis vergeben - und die Spekulationen blühen

Natürlich Margaret Atwood und Haruki Murakami, aber auch Ngugi wa Thiong'o, Anne Carson, Annie Ernaux und Salman Rushdie werden als Favoritinnen gehandelt. Wenn die Welt auf die heutige Verkündung des Literaturnobelpreisträgers wartet, dann dürfen bestimmte Namen im Favoritenkreis nicht fehlen. Zum Artikel.

Graz erwacht, und beim Stadion stehen bereits die ersten Sicherheitsleute

Heute (18.45 Uhr) trifft Sturm in der Europa League auf Lazio Rom. 1000 Italiener haben sich angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Hier geht es zum Überblick. (Kleine Zeitung PLUS)

Herr Ploberger, wie kann ich Chili überwintern?

Wie sorge ich dafür, dass meine Chillies den Winter gut überstehen? Bio-Gärntner Karl Ploberger verrät uns wieder seine Tipps und Tricks für den Oktober. Hier gibt es weitere Informationen.

Welche Filme sich lohnen und welche nicht

In Love Machine 2 wird Ex-Callboy Georgy (Thomas Stipsits) Papa, in "Die Magnetischen" betreibt Thimotée Robert einen Piratensender, Jeon Jong-seo spielt die titelgebende "Mona Lisa" und „Verschwinden/Izginjanje“ von Andrina Mraènikar dokumentiert den Kampf um Gleichberechtigung der Kärntner Sloweninnen und Slowenen. Zu unseren Filmkritiken.

Auf der Alm gibt's wohl doch die ein oder andere Sünd'

Neun Promi-Paare und eine Almhütte, in der sie rund um die Uhr von 30 Kameras begleitet wurden: Das ist die neue (und erste) Promi-Reality-Show Österreichs. Sie startet am 6. Oktober um 20.15 Uhr auf ATV.

Meine Empfehlung: Alte Villa in Graz - wunderbar wachgeküsst

Doris Meschnigg und Joachim Kräuter haben eine alte Villa aus dem Dornröschenschlaf erweckt: wie das Paar auf dem etwas steinigen Weg zum eigenen Haus keine Kompromisse einging. Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

