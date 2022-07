Mahlzeit! Kiewer Truppen sollen ukrainische Kriegsgefangene bombardiert haben. Dabei sollen 40 Menschen ums Leben gekommen und 130 verletzt worden sein. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

Stärkstes Reisewochenende steht in Österreich bevor

In Bayern und Baden-Württemberg starten nämlich die Ferien; außerdem findet das Formel-1-Rennen von Ungarn statt. Vor allem Richtung Süden rechnet die Asfinag mit sehr viel Verkehr. Mehr dazu finden Sie hier.

Badeverbot an zahlreichen Stränden Italiens

Rund 30 Strandabschnitte an der Küste von Rimini, Riccione und Cattolica sind von einem temporären Badeverbot betroffen. Hier erfahren Sie mehr.

Urteil im Strache-Prozess für heute erwartet

Im Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den mitangeklagten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz wird heute mit einem Urteil gerechnet. Lesen Sie mehr hier.

Bereits vor rund einem Jahr wurde Heinz-Christian Strache zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig) © APA/GEORG HOCHMUTH

Mann im Grazer Volksgarten ins Herz gestochen – Täter ist noch auf der Flucht

Ein Mann aus Belarus wurde Donnerstagabend nach einer Streiterei am Imbissstand lebensgefährlich verletzt. Nur dank des Notarztes konnte das Opfer überhaupt lebend ins Spital gebracht werden. Mehr dazu hier.

Inflation stieg im Juli auf 9,2 Prozent

Preissteigerung voraussichtlich auf höchstem Wert seit März 1975. Erneut Preisschübe bei Haushaltsenergie und in der Gastronomie. Mehr Details finden Sie hier.

Nach Schüssen in Jesolo fordert Regionspräsident Militäreinsatz

Ein erneuter Gewaltexzess Dienstagnacht in Jesolo brachte das Fass zum Überlaufen. Nach vielen Zwischenfällen in Jesolo reicht es dem Präsidenten der Region. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Pensionen dürften um mindestens sechs Prozent steigen

Angesichts der Teuerung steht den Österreichern eine saftige Pensionserhöhung bevor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kontroverser Ballermann-Star tritt in Kärnten auf

Zum ersten Mal tritt Ikke Hüftgold – bekannt durch das kontroverse Lied "Layla" – in Köcking auf. Rund 2000 Besucher werden erwartet. Nur noch wenige Eintrittskarten sind erhältlich. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Exklusiv: Das erste Heimspiel von Martin Hinteregger live sehen

Heute kehrt Star-Kicker Martin Hinteregger endgültig von Eintracht Frankfurt nach Sirnitz zurück. Die Kleine Zeitung überträgt sein erstes Heimspiel im exklusiven Livestream. (Kleine Zeitung PLUS)

Hinteregger beendet Karriere als Profifußballer © dpa-Zentralbild/Soeren Stache

Wunder und Wirklichkeit treffen sich in der Grazer Oper

Wie klingt es, wenn ein Fellini-Film in Graz spielen würde? Vielleicht gibt die La-Strada-Eröffnung in der Grazer heute eine Antwort darauf. (Kleine Zeitung PLUS)

Lese-Empfehlung des Tages: Was tun, wenn es mit dem Virus in die Arbeit geht?

Künftig soll auch mit einem positiven Test gearbeitet werden können. Was dabei zu beachten ist und wer dennoch daheimbleiben darf.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

Verwaltung von Push-Mitteilungen