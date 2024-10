Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Entschädigungen für 10.000 VW-Besitzer, die sich der Sammelklage angeschlossen haben, die FPÖ berät über nächste Schritte und den Präsidentenposten, warum am Samstag alle Handys läuten - und Sturm trifft am Abend in der Champions League auf den FC Brügge.