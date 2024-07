Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

In den USA steht nach dem Rückzug von Joe Biden plötzlich Kamala Harris in der ersten Reihe, in Oberkärnten herrscht nach schweren Unwettern weiter Zivilschutzalarm und in der Steiermark ist wegen eines Lkw-Brands der S6 Semmering-Tunnel gesperrt.