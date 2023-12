Die Helfer des Christkindes rücken in der Vorweihnachtszeit wieder aus. Bis zu 56 Millionen Briefe und Weihnachtskarten und rund 17,6 Millionen Pakete stellt die österreichische Post in der Adventszeit in diesem Jahr zu. Mit über 1,4 Millionen Paketen an nur einem Tag wurde im Dezember bereits ein neuer Tagesrekord aufgestellt. Lesen Sie, wie die Post diese enorme Menge an Lieferungen bewerkstelligt.

Heutige Empfehlungen

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Klimakonferenz beschließt Abkehr von Fossilenergie

Die 28. UN-Klimakonferenz in Dubai endet mit einem überraschenden Beschluss der fast 200 Staaten. Erdöl, Kohle und Gas soll künftig deutlich weniger zum Einsatz kommen. Auf einen weltweiten Ausstieg aus der Fossilenergie, wie ursprünglich gefordert, konnten sich die EU und die anderen Staaten allerdings noch nicht einigen. Hier lesen Sie mehr Details zum Abschluss der Klimakonferenz.

Harte Kritik an ÖFB-Star David Alaba

Real Madrid besiegte Union Berlin in der Champions League am Dienstag zwar mit 3:2, David Alaba wird danach aber hart kritisiert. Die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ schreibt nach der Partie davon, dass der Verteidiger „ein zentrales Problem für Madrid“ sei. Alaba leistete sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen schweren Patzer, aus dem der Führungstreffer der Unioner resultierte.

Netflix veröffentlicht Ranking der beliebtesten Serien

Erstmal präsentiert der Streaminganbieter Zahlen zu den am meist gesehen Serien des Jahres. Am beliebtesten unter den Abonnenten in den ersten sechs Monaten 2023 war „The Night Agent“ – mit insgesamt 812,1 Millionen Stunden. Erfahren Sie, was sonst noch besonders oft auf Netflix gestreamt wurde.

MeToo in Frankreich: Anzeige gegen Depardieu, Verhaftung von Beigbeder

Erneut gibt es eine Anzeige gegen den französischen Filmstar aufgrund einer angeblichen sexuellen Belästigung. Depardieu soll gegenüber seiner Kollegin Hélène Darras am Set des Films „Disco“ übergriffig gewesen sein. Unterdessen wurde der Schriftsteller Frédéric Beigbeder verhaftet. Medienberichten zufolge wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung.

Wärmster Sommer in der Arktis seit Beginn der Messungen

Der höchste Punkt der Eisdecke in Grönland sei zum fünften Mal in den vergangenen 34 Jahren, in denen dazu Daten erhoben wurden, geschmolzen, berichtet die US-Klimabehörde NOAA. Die Ausbreitung des Meereises sei weiter zurückgegangen. Der Hauptgrund dafür sei der „sich beschleunigende Klimawandel“.

Donald Tusk als neuer polnischer Regierungschef vereidigt

Der Machtwechsel in Polen ist vollzogen. Am Dienstagnachmittag, rund zwei Monate nach der Wahl, sprachen die Abgeordneten der Regierung Donald Tusk das Vertrauen aus. Der neue Regierungschef aus der liberalkonservativen Bürgerkoalition gilt als proeuropäisch und wird ein Dreierbündnis mit dem christlich-konservativen Dritten Weg und dem Linksbündnis Lewica anführen.

Meine heutige Empfehlung: Warum man zu Weihnachten keine Tiere verschenken sollte

Ein süßer kleiner Welpe unter dem Christbaum – wenig könnte das Herz eines Kindes am 24. Dezember mehr erwärmen. Doch ein Tier zu Weihnachten zu verschenken, ist keine gute Idee und sollte tunlichst vermieden werden. Bei vielen Familien folgt auf das emotionale Hoch zu Weihnachten wenige Wochen danach die Ernüchterung – und die „Geschenke“ landen im Tierheim. Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer, erklärt, welche Fragen sich Familien stellen sollten, bevor sie zu Weihnachten ein Tier zu sich holen.

