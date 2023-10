Mahlzeit! Forscherinnen und Forscher sind sich einig, dass das weltweite 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Bereits im kommenden Jahr wird die Temperatur im Schnitt beinahe um 1,5 Grad Celsius wärmer sein, als der Schnitt der Jahre von 1850 bis 1900 (vorindustrielles Temperaturniveau) gewesen ist. Auf das Nichtüberschreiten dieser Schwelle einigten sich 2015 alle Staaten im Pariser Klimaabkommen. Dieses Vorhaben wird jedoch scheitern. (Kleine Zeitung Plus)

+++Liveblog zur Lage im Nahen Osten: Hamas stellt Bedingungen für Geiselfreilassung

Heutige Empfehlungen

KPÖ von Jüdischer Gemeinde Graz ausgeladen

Politikerinnen und Politiker der KPÖ dürfen am 8. November nicht an den Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des 85. Jahrestages der Novemberpogrome teilnehmen. Das gab Elie Rosen, Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, bekannt. Hauptgrund sei der „israelorientierte“ Antisemitismus. Erfahren Sie mehr Einzelheiten zu dem Zwist. (Kleine Zeitung Plus)

Kärnten holte sich mit der Burg Landskron „9 Plätze – 9 Schätze“-Sieg

Erstmals gewinnt ein Ort in Kärnten in der ORF-Show. Die Burg Landskron setzte sich in der zehnten Ausgabe vor der Eisriesenwelt in Salzburg und Hardegg (kleinste Stadt Österreichs) in Niederösterreich durch. Vor allem die atemberaubenden Greifvogelschauen dürften das Publikum begeistert haben.

Schönster Platz 2023: Die Burg Landskron zwischen dem Ossiacher See und Villach © ORF Kärnten

Mehr Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Sturm-Trainer Ilzer: „Wir haben immer an uns geglaubt“

Trotz der Gelb-Roten Karten für Kapitän Stefan Hierländer in der 52. Minute beim Stand von 2:1 für Atalanta Bergamo war die Sensation immer greifbar für den Trainer der „Blackies“. Und tatsächlich gelang Szymon Wlodarczyk vom Elfmeterpunkt (80.) noch der Ausgleich. Nun ist der SK Sturm bereit für die „Herkulesaufgabe“ – den Kampf um Platz zwei.

Mann bedrohte Ehefrau mit dem Umbringen und verschanzte sich danach im Haus

Ein 39-Jähriger sorgte in Bad Ischl für einen Großeinsatz der Polizei. Zunächst schlug er seine Ehefrau und bedrohte sie mit dem Umbringen. Danach verschanzte er sich in seinem Haus. Seine Ehefrau berichtete, dass er eine Langwaffe besitze. Daraufhin rückte die Cobra und die schnelle Interventionstruppe aus.

Erfurter Rathaus nach Bombendrohung evakuiert

Die Drohungen gegen öffentliche und religiöse Einrichtungen in Deutschland reißen nicht ab. Freitagmorgen wurde per E-Mail ein Anschlag auf das Rathaus in Erfurt (Thüringen) angekündigt. Die Polizei ließ das Gebäude evakuieren. So ist der aktuelle Stand der Dinge.

Großes Comeback: Meg Ryan meldet sich mit neuem Film zurück

Die Königin der Romantik kehrt nach fast zehn Jahren Pause auf die Kinoleinwand zurück. In „What Happens Later“ schlüpft die 61-Jährige erneut in die Rolle einer Protagonistin einer romantischen Komödie. Ryan war zudem auch Regisseurin und Drehbuchautorin des Films. Das sagt sie zu ihrem Comeback.

Gewerkschaft ruft zu bundesweiten Streiks im deutschen Handel auf

Sechs Monate dauern die Tarifverhandlungen bereits an – bislang erfolglos. Die deutsche Gewerkschaft Verdi ruft für den heutigen Freitag deshalb zu Streiks im Handel auf und rechnet mit Zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Lesen Sie mehr zur Streikaufforderung.

Meine Empfehlung: Peter Handkes neues Buch „Die Ballade des letzten Gastes“

Der Literaturnobelpreisträger schreibt in seinem neuen Werk über das Heim- und Ankommen. „,Die Ballade des letzten Gastes‘ ist ein typischer ‚später Handke‘, hermetisch und störrisch, nur der Literatur und ihren allerhöchsten Ansprüchen verpflichtet“, meint mein Kollege Bernd Melichar in seiner Buchkritik. Hier geht es zur kompletten Kritik.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start ins Wochenende!