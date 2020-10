Facebook

Nato-Gipfel in Brüssel im Mai 2017: US-Präsident Donald Trump liest den Bündnispartnern, allen voran den Europäern die Leviten © (c) AFP (EMMANUEL DUNAND)

Brüssel im Mai 2017. Die Nato hat sich zum Gipfel in der belgischen Hauptstadt versammelt. Es ist der Moment des Gruppenbilds. 30 Staats- und Regierungschefs nehmen Aufstellung. Plötzlich Gedrängel. Donald Trump will ins Rampenlicht. Schroff schiebt er den verdutzten Premier von Montenegro beiseite. Der sucht den Blickkontakt zu Trump. Aber Amerikas Präsident ignoriert ihn. Mit herablassender Miene blickt Trump über die Köpfe hinweg. Dann zieht er sich sein Sakko zurecht. Trump wirkt zufrieden. Jetzt steht er wieder im Mittelpunkt. Das ist alles, was für den mächtigsten Mann der Welt an diesem Tag zu zählen scheint. Mit der Nato und speziell mit den europäischen Verbündeten kann er nur wenig anfangen.