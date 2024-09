Der ehemalige republikanische Vizepräsident Dick Cheney will bei den US-Präsidentschaftswahlen für die demokratische Kandidatin Kamala Harris stimmen. „Als Bürger hat jeder von uns die Pflicht, das Land über die Parteilichkeit zu stellen und unsere Verfassung zu verteidigen. Deshalb werde ich meine Stimme für Vizepräsidentin Kamala Harris abgeben“, sagte Dick Cheney am Freitag (Ortszeit).

Es habe in der 248-jährigen Geschichte der Nation noch nie eine Person gegeben, die eine größere Bedrohung für die Republik darstelle als Donald Trump, so Cheney. Zuvor hatte bereits seine Tochter Liz Cheney, gesagt, dass ihr Vater und sie selbst im November für Harris stimmen wollen.

Cheney hat Trump bereits 2022 als größte Bedrohung für USA bezeichnet

Liz Cheney und ihr Vater sind ausgewiesene Kritiker ihres republikanischen Parteikollegen Donald Trump, der bei der Wahl am 5. November gegen Harris antritt. Dick Cheney hatte Trump 2022 als größte Bedrohung für die USA bezeichnet. Er war 2001 bis 2009 die hochumstrittene Nummer zwei unter US-Präsident George W. Bush gewesen. Dick Cheney galt als Hardliner und eine der zentralen Figuren hinter der US-Invasion im Irak 2003.

Seine Tochter Liz gilt aktuell als lauteste Trump-Kritikerin unter den Republikanern. Dafür hat die erzkonservative Politikerin einen hohen Preis gezahlt. Sie verlor ihre Führungsrolle innerhalb der Partei und schließlich auch ihren Sitz im Repräsentantenhaus.

Trump bezeichnet die Cheneys als „irrelevante RINO“

Im Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol nahm sie eine führende Rolle ein. Sie warnte immer wieder davor, dass von Trump eine Gefahr für die Demokratie ausgehe. Cheney hatte sich erst nach der Kapitol-Attacke von Trump-Anhängern am 6. Jänner 2021 offen gegen ihren Parteikollegen gestellt. Zuvor unterstützte sie dessen Politik weitgehend.

Trump bezeichnete die Cheneys in einem Social-Media-Beitrag am Freitag als „irrelevante RINO“. Mit dem Begriff bezeichnet der republikanische Ex-Präsident Republikaner, die nicht loyal zu ihm sind und der für „Republicans in Name Only“ steht.