Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump stellt ein weiteres Live-Gespräch mit dem Tech-Milliardär Elon Musk in Aussicht. „Ich denke, wir werden auch noch ein weiteres machen“, sagte Trump bei einer Veranstaltung in der US-Hauptstadt Washington und schwärmte über die Zuhörerzahl beim ersten Gespräch Mitte August. Für Musk hatte Trump nur lobende Worte übrig - dieser sei großartig und ein Supergenie, sagte der 78-Jährige. „Ich bin ein großer Fan von Elon.“

Wahlkampfshow für Trump

Das erste Gespräch der beiden war nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten auf Musks Online-Plattform X live übertragen worden. Musk hatte das Gespräch als „Interview“ angekündigt, es geriet jedoch zu einer Wahlkampf-Show für den Ex-Präsidenten. In den vergangenen Jahren drifteten Musks Ansichten immer weiter nach rechts. Auf X macht er Stimmung gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, gegen die Trump bei der Präsidentenwahl am 5. November antritt.

„Moms for Liberty“

Trump sprach in Washington bei einer Veranstaltung der ultrakonservativen Organisation „Moms for Liberty“ („Mamas für Freiheit“), die sich unter anderem dafür stark macht, angeblich anstößige Bücher aus den Schulbibliotheken zu verbannen, in denen es etwa um Sexualität oder Rassismus geht.