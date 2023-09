Es ist ein Video, das Österreich wohl noch einige Tage beschäftigen wird: Es zeigt Bundeskanzler Karl Nehammer vor einer - wie er es sagt - Runde gestandener ÖVPler bei Weißwein und italienischer Jause.

Die bisher veröffentlichten sechs Minuten enthalten viel von den bekannten Nehammer-Argumenten - so unterstreicht er etwa mit Zahlenbeispielen, wie viel die Abschaffung der Kalten Progression den Menschen im Land bringe.

Doch das Video enthält auch andere Passagen, die für heftige Kontroversen sorgen:

So hinterfragt Nehammer etwa, welche Eltern sich nicht 3,50 Euro für ein warmes McDonald's-Essen für ihre Kinder leisten können. Auch, dass die Teilzeit-Quote bei Frauen stagniere - auch bei jenen ohne Betreuungspflichten - wird von Nehammer kritisiert.

Er teilt aber auch gegen die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft aus. Wenn er etwas zu Tarifverhandlungen sagen würde, hieße es "putz di, Sozialpartnerschaft!" so Nehammer in dem Video, das offenbar in einer geschlossenen Gesellschaft und ohne sein Wissen aufgenommen wurde. Gegenüber Puls24 hat die ÖVP die Echtheit des Videos bestätigt, allerdings sein es in gekürzter Fassung veröffentlicht worden, erklärte man.