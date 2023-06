Eine Woche nach seiner – dank einer Wahlpanne wenig ehrenvollen – Bestellung zum Bundesparteiobmann hat der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler nun die Spitzenpositionen in der SPÖ neu besetzt. Die Begehrlichkeiten im Vorfeld waren groß, erhofften sich doch auch jene Lager in der Partei Zugeständnisse, die sich eine andere Person als Babler an der Spitze gewünscht hatten. Dieser zeigte sich davon in diversen Interviews nach seiner Kür wenig beeindruckt, das alte Lagerdenken sei mit seiner Wahl endgültig vorbei. Die Auswahl seines nun präsentierten Teams spricht jedoch eine andere Sprache.