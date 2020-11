Interview Michael Ludwig: "Wir brauchen keine guten Ratschläge"

Am Dienstag wird in Wien die neue rot-pinke Stadtregierung angelobt. SP-Bürgermeister Michael Ludwig will damit das politische Spielfeld auch im Bund verändern. Ein Gespräch über das Corona-Management der Bundesregierung, den Terror in Wien und darüber, der für die Krise verantwortlich ist.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in seinem Büro im Rathaus. © (c) AKOS BURG

Fühlen Sie sich nach dem Terrorattentat am 2. November in Wien noch sicher?

MICHAEL LUDWIG: Selbstverständlich. Wien ist eine der sichersten Städte weltweit und der Terroranschlag wird uns nicht in die Knie zwingen. Aber ich verlange von den Verantwortlichen in der Bundesregierung, dass sichergestellt wird, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann. Es hat sich ja gezeigt, dass es offensichtlich Möglichkeiten gegeben hätte, das zu verhindern.