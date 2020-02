In der monatlichen „profil“-Sonntagsfrage kommt die SPÖ nur noch auf 15 Prozent, ÖVP mit 38 Prozent an der Spitze, Grüne bei 17, FPÖ bei 16 Prozent.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Parteichefin Rendi-Wagner © APA/GEORG HOCHMUTH

Geht es nach der aktuellen monatlichen Sonntagsfrage des Nachrichtenmagazins "profil" ("Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären?") hält der Sinkflug der Bundes-SPÖ weiter an. Vor dem Hintergrund der Vertrauensfrage, die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner innerhalb der Partei stellt, erhält diese Umfrage zusätzliche Brisanz. Denn die SPÖ kommt demnach nur noch auf 15 Prozent, was lediglich Platz 4 bedeutet. Die ÖVP rangiert indes unverändert bei 38 Prozent, dahinter liegen die Grünen mit 17 Prozent und die FPÖ mit 16 Prozent. Die NEOS liegen laut Umfrage bei 10 Prozent.

Leichte Einbußen muss Sebastian Kurz (ÖVP) laut Umfrage hingegen in der Kanzlerfrage hinnehmen. Mit 37 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) liegt er aber weiter klar vor Norbert Hofer (FPÖ) mit 13 Prozent, Werner Kogler (Grüne) mit 10 Prozent, Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) mit 8 Prozent und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) mit 6 Prozent.

Starker Rückhalt für Justiz in der Bevölkerung

Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner aktuellen Ausgabe auf Basis einer weiteren Umfrage berichtet, hat die Justiz starken Rückhalt in der Bevölkerung: 67 Prozent der Befragten vertrauen dem österreichischen Rechtssystem „sehr“ oder „eher“, nur 28 Prozent sind skeptisch.

Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für „profil“ durchgeführten Umfrage glauben allerdings 71 Prozent der Österreicher, dass einflussreiche Personen aus Politik und Wirtschaft von der Justiz geschont werden.