Lange war es nur ein Gerücht, nun geht Heinz Christian Strache auf Facebook an die Öffentlichkeit und kündigt eine HC Strache Liste für Wien an.

Es hat lange gedauert, bis Strache selbst Klarheit schuf. Am Sonntag postete der aus der FPÖ ausgeschlossene ehemalige Parteichef einen Satz, der sich wie die Ankündigung einer Kandidatur liest: "Es braucht eine konsequente und starke HC STRACHE LISTE für Wien, welche über 15 Prozent erreichen kann und rot-weiß-rote heimatverbundene und soziale Politik für die österreichische Bevölkerung sicherstellt!"

Laut oe24 bezieht sich Strache dabei auf eine Umfrage des Portals, laut der die FPÖ unter seinem Nachfolger Dominik Nepp lediglich 12 Prozent bei der Wien-Wahl im Herbst erreichen würde.

Die DAÖ, eine Absplitterung der Wiener FPÖ, die sich in seinem Namen aber ohne seine öffentliche Unterstützung gegründet hat, erwähnte Strache in der ersten Fassung des Postings mit keinem Wort. In einer überarbeiteten Version nennt er sie in Klammer ausdrücklich. Bisher hatte Strache stets Distanz zu der Partei gehalten.

Die DAÖ hat vor kurzem angekündigt, Strache werde am 23. Jänner bei ihrem Neujahrstreffen auftreten und als Gastredner sprechen. DAÖ steht für "Die Allianz für Österreich" und wurde von dem ehemaligen Gemeinderat Karl Baron und zwei Kollegen gegründet. Inzwischen haben weitere FPÖ-Gemeinderäte angekündigt, sich der neuen Partei anschließen zu wollen.