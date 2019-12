Schön langsam glauben sowohl ÖVP als auch Grüne an ein gemeinsames Regierungspaket. Die Grünen Gremien bereiten sich bereits vor.

Grünes Verhandlungsteam: Vorsichtiger Optimismus macht sich breit © APA/HANS PUNZ

An die „Tücken der Restwahrscheinlichkeit“ erinnerte der Grüne Parteichef Werner Kogler, befragt nach dem Risiko eines Scheiterns in letzter Minute. Es brauche ein „neues politisches Klima“, wenn „zwei so unterschiedliche Parteien“ zusammenfinden sollen. Dennoch: Auch er geht davon aus, dass man kurz vor dem Durchbruch steht, dass es bis Mitte Jänner eine handlungsfähige türkis-grüne Regierung gibt.