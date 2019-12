Facebook

Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) mit ihren Verhandlungsteams © APA/GEORG HOCHMUTH

Offenbar sind sich Türkise und Grüne weitestgehend noch vor Weihnachten einig geworden, was die großen Brocken betrifft. Am Freitag starten die Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) mit ihren Teams in die finale Phase, und es ist nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen, bis die Basis für das Abkommen steht.