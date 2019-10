Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist – vorerst – unbestritten. Trotz des schlechtesten Ergebnisses bei einer Nationalratswahl in der Geschichte der SPÖ. Sie erhält mit einem neuen Geschäftsführer eine zweite Chance.

Die Chefin mit ihrem neuen Geschäftsführer, Wahlkampfleiter Christian Deutsch © APA/ROBERT JAEGER

Die SPÖ liegt am Boden. Was dem Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer dazu einfällt: „Die FPÖ wählt keine Frau mit Doppelnamen.“ Das sei der Grund dafür, dass die freiheitlichen Wähler nicht zurückgeholt werden konnten. Aber Pamela Rendi-Wagner habe sich zumindest „redlich bemüht“. Der Kärntner SPÖ-Chef Peter Kaiser formuliert: Die SPÖ sei mit einer weiblichen Vorsitzenden ihrer Zeit voraus, „vielleicht zu weit“, aber das könne man noch zu einem Vorteil machen. Der Weg ist weit, auch in den eigenen Reihen.